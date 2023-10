MediaWorld sconta di oltre 300 euro un TV Samsung QLED 2023 Top Seller

Al netto dell'offerta MediaWorld su un TV LG 2023, è bene dare un'occhiata anche a un'altra iniziativa promozionale su un televisore di tutto sommato recente approdo sul mercato. La ben nota catena ha infatti lanciato uno sconto su un TV QLED 2023 di Samsung, che sembra tra l'altro aver attirato l'attenzione di non poche persone.

Infatti, il modello a cui si fa riferimento è Samsung QE50Q60CAUXZT, che viene inserito dalla stessa MediaWorld tra i "Top Seller". D'altronde, il prodotto viene ora venduto a un costo pari a 601,99 euro mediante il sito Web ufficiale della catena. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il televisore sarebbe di 949 euro.

Si fa insomma riferimento, a calcoli fatti, a un possibile risparmio di 347,01 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione in grado di fare gola a più di qualcuno, visto anche che, come già accennato in precedenza, si fa riferimento a un modello di televisore tutto sommato di recente uscita (in quanto legato al 2023).

Dando un'occhiata alla scheda tecnica di Samsung QE50Q60CAUXZT, troviamo un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Presenti inoltre, come d'altronde ci si può aspettare da un televisore di questo tipo, tutte le funzionalità smart del caso. Per maggiori dettagli su quanto proposto dal modello, però, potreste voler approfondire direttamente il portale ufficiale di Samsung.