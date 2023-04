MediaWorld sconta del 33% l'aspirapolvere Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light

Se siete alle prese con le pulizie di casa, potreste voler dare un'occhiata, al netto del Dyson Weekend di MediaWorld, a un'altra iniziativa promozionale legata alla catena. Infatti, è finito in sconto anche l'aspirapolvere Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light.

Scendendo nel dettaglio di quanto proposto mediante il portale ufficiale della popolare catena, ora il prodotto viene venduto a un costo pari a 99,99 euro. Stando a quanto si può leggere sul sito Web di MediaWorld, usualmente il costo dell'aspirapolvere sarebbe di 149,99 euro. In parole povere, il possibile risparmio è del 33,33%.

Non serve insomma chissà quale calcolo per comprendere che il costo del prodotto legato al ben noto brand è sceso di 50 euro. Potrebbe trattarsi potenzialmente di un'occasione "ghiotta" per chi stava tenendo d'occhio il costo di questa tipologia di prodotti. Questo anche considerando che l'aspirapolvere offre un'autonomia stimata di 45 minuti.

Si fa insomma riferimento a una soluzione che può tornare utile anche per quel che riguarda le abitazioni più grandi. Per il resto, se vi interessa approfondire maggiormente quanto proposto da Mi Vacuum Cleaner Light, potreste voler dare un'occhiata direttamente al sito Web ufficiale di Xiaomi. In quest'ultimo si scende infatti maggiormente nel dettaglio in merito alle caratteristiche del prodotto.