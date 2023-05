MediaWorld sconta del 33% un SSD esterno di Samsung da 500GB

Non sono disponibili esclusivamente offerte del weekend NO IVA MediaWorld in questa seconda metà di maggio 2023. Infatti, la popolare catena ha avviato anche molteplici altre iniziative promozionali relative al mondo dei prodotti Tech. Tra queste, si fa notare uno sconto non di poco conto su un SSD esterno di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung SSD T7 da 500GB viene adesso proposto a un prezzo pari a 59,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere contestualmente al sito Web della catena, usualmente il costo del prodotto sarebbe invece di 89,99 euro.

Questo significa che al centro di quanto proposto da MediaWorld c'è un possibile risparmio del 33,33%. Effettuando un rapido calcolo, si apprende insomma che lo sconto avviato dalla ben nota catena operante sul territorio nostrano è di 30 euro. Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo.

Va infatti considerato anche il fatto che c'è la possibilità di usufruire della consegna gratuita online, così come indicato sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Per il resto, se siete alla ricerca di maggiori dettagli relativamente al prodotto a cui si fa riferimento, potreste voler dare un'occhiata anche direttamente al portale ufficiale di Samsung. La colorazione proposta da MediaWorld è quella Red.