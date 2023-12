MediaWorld sconta del 33% il tablet Samsung Galaxy Tab S9 in vista di Natale

Andando oltre allo sconto MediaWorld sull'aspirapolvere Dyson, vale la pena soffermarsi anche su un'altra promozione associata alla popolare catena. Infatti, anche in vista di Natale, quest'ultima ha messo in offerta il tablet Samsung Galaxy Tab S9.

Più precisamente, il dispositivo viene ora proposto a un costo pari a 699 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il dispositivo ammonterebbe a 1.049 euro, dunque essenzialmente c'è di mezzo un possibile risparmio del 33,36%.

Non serve quindi effettuare chissà quale calcolo per comprendere che si fa riferimento, a conti fatti, a uno sconto di 350 euro. Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un tablet, visto anche che è la stessa MediaWorld a indicare, mediante un riquadro presente in alto sul suo sito Web al momento in cui scriviamo, che si tratta degli ultimi giorni per riuscire a ricevere i regali entro Natale.

In ogni caso, vale la pena notare che l'offerta rientra nell'iniziativa Sottocosto di MediaWorld, che rimarrà disponibile fino al 17 dicembre 2023. Per il resto, se vi interessa approfondire al meglio le specifiche tecniche del prodotto coinvolto, potreste voler magari dare un'occhiata direttamente a quanto indicato sul sito Web ufficiale di Samsung.