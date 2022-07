MediaWorld sconta del 35% uno Smart TV DVB-T2 low cost di Sony

Non ci sono solamente sconti su prodotti Dyson da MediaWorld. Infatti, sul portale della popolare catena è comparsa anche un'interessante offerta relativa a uno Smart TV low cost di Sony.

Più precisamente, il modello Sony KD32W800 viene proposto a un prezzo pari a 290,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo del televisore era pari a 449 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 35,19%, ovvero che c'è uno sconto di 158,01 euro.

Per quel che concerne la scheda tecnica di Sony KD32W800, troviamo un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non manca il supporto a Wi-Fi ed Ethernet, così come sono presenti gli standard DVB-T2 e DVB-S2. Certo, non si fa riferimento a specifiche high-end, ma il televisore potrebbe fare gola a chi sta cercando un modello economico, considerando anche che il sistema operativo è Android e dunque non mancano tutte le funzionalità smart del caso.

In ogni caso, come spesso accade, Amazon Italia ha rilanciato. Infatti, anche in questo caso il prezzo è sceso di molto, considerando che ora il prodotto viene venduto a 290,11 euro. Lo stesso vale per Unieuro, dato che anche per quel che concerne questa catena il prezzo è pari a 290,11 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per portarsi a casa il modello coinvolto.