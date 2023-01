MediaWorld sconta di oltre 380 euro il proiettore Samsung The Freestyle

Non c'è solamente Samsung Galaxy S22 in sconto da MediaWorld. Infatti, sul portale della nota catena operante sul territorio nostrano compaiono anche molte altre iniziative promozionali riguardanti il mondo Tech. Tra queste, troviamo uno sconto sul proiettore Samsung The Freestyle.

Più precisamente, il prodotto viene adesso proposto a un costo pari a 611,99 euro sul sito Web ufficiale della catena. Da quest'ultimo portale si apprende che generalmente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 999,99 euro. Lo sconto sarebbe dunque del 38,8%: in parole povere, di mezzo c'è un possibile risparmio, a conti fatti, di 388 euro.

Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione potenzialmente intrigante per chi è alla ricerca di un proiettore portatile e con supporto a 180 gradi. Si tratta infatti di una soluzione potenzialmente in grado di far diventare uno "schermo" una qualsivoglia superficie, guardando così film, video, foto e altro "senza limiti".

Nel caso ve lo stiate chiedendo, questo modello è in grado di proiettare da 0,8 a 2,7 metri di distanza uno "schermo" in Full HD con diagonale che va da 30 a 100 pollici. In ogni caso, in questa sede abbiamo solamente sfiorato la superficie di quanto c'è da dire sul prodotto, dunque potreste voler dare un'occhiata alla nostra prova di Samsung The Freestyle per maggiori dettagli.