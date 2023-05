MediaWorld sconta del 39% lo smartphone low cost Samsung Galaxy A23 5G

Mettendo per un attimo da parte il volantino MediaWorld di maggio 2023, risulta potenzialmente interessante dare un'occhiata anche alle altre offerte Tech legate alla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha avviato uno sconto non di poco conto relativamente allo smartphone Samsung Galaxy A23 5G.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo pari a 212,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, in precedenza il costo dello smartphone era di 349,99 euro. In parole povere, dunque, ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 39,14%.

A conti fatti, lo sconto è insomma pari a 137 euro. Capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di uno smartphone Android low cost, considerando anche il fatto che, tra l'altro, risulta possibile usufruire della consegna gratuita online. In ogni caso, la colorazione del dispositivo venduta a questo prezzo è quella Black.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung Galaxy A23 5G, troviamo 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il processore è invece un Qualcomm Snapdragon 695 5G, mentre la batteria è da 5.000 mAh. Potreste in ogni caso voler fare riferimento anche direttamente al portale ufficiale di Samsung, visto che in quest'ultimo risiedono maggiori indicazioni in merito alle specifiche dello smartphone.