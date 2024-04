MediaWorld sconta di 399 euro uno Smart TV Full Array LED Sony 4K del 2023

Dopo aver trattato l'offerta MediaWorld su un notebook da gaming Acer, vale la pena tornare a fare riferimento alle promozioni avviate in campo di tecnologia dalla nota catena. In questo contesto, infatti, è stato lanciato uno sconto interessante su uno Smart TV di Sony del 2023.

OTTIMA OFFERTA MEDIAWORLD su SMART TV SONY

Il modello Sony XR55X90L viene ora venduto a un costo di 1.299,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Il prezzo consigliato per il televisore è pari a 1.699 euro: lo sconto è di 399,01 euro. Può trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di una soluzione che non vada troppo oltre la fascia dei 1.000 euro.

Le caratteristiche tecniche del televisore comprendono un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Le funzioni smart non mancano di certo, considerando che si tratta di una soluzione Google TV. Per maggiori dettagli, potete consultare l'annuncio sul portale MediaWorld o il sito Web ufficiale di Sony.

Se, invece, siete alla ricerca di televisori più economici, può interessarvi approfondire la nostra scheda Volantino. In quest'ultima sono infatti presenti un ampio numero di iniziative promozionali, tra cui, ad esempio, l'offerta Amazon su uno Smart TV Sharp da 24 pollici. In quel caso, il prezzo è inferiore ai 200 euro.