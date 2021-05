MediaWorld sconta 4 smart TV 4K DVB-T2 Panasonic, Philips e Samsung per poche ore

MediaWorld oggi ha dato il via al Red Weekend per quattro giorni di grandi sconti esclusivi online su moltissimi prodotti, ma assieme a questa iniziativa troviamo anche quattro smart TV Ultra HD 4K DVB-T2 per marchi come Samsung, Panasonic e Philips sempre in offerta, anche se ancora per poche ore.

Partiamo dal modello più economico, come da nostra tradizione. Si tratta dello smart TV Panasonic TX-55HX580E con schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici, per risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel e refresh rate di 60Hz. Non manca, come spiegato inizialmente, il supporto al DVB-T2 per il digitale terrestre e anche a DVB-S2 per il satellitare, HDR10 / HLG / Dolby Vision lato video e decoder Dolby lato audio.

Questo modello nello specifico viene proposto a 419 Euro anziché 699 Euro, ma in alternativa è possibile acquistare anche la variante Panasonic TX-65HX580E a 709 Euro anziché 799 Euro, sempre con la possibilità di effettuare il pagamento in 20 comode mensilità. In tal caso, l’unica differenza consiste nella presenza di un pannello da 65 pollici.

Leggermente più economico è invece lo smart TV Philips 50PUS8535/12 dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 50 pollici, anch’esso con refresh rate di 60Hz, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, HDR10+ / HLG / Dolby Vision lato video e Dolby Atmos lato audio, per sistema operativo Android TV. Qui si parla di 649 Euro al posto dei 749 Euro di listino, comunque pagabili in 20 rate Tasso Zero da 32,45 Euro al mese.

Dulcis in fundo, troviamo il modello Samsung QLED QE55Q95TATXZT scontato a 1149 Euro a partire dai 1599 Euro base. Questo televisore giunge dotato di sistema operativo proprietario Tizen OS, schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, immancabile il supporto a DVB-T2 e DVB-S2, Quantum HDR 2000 / HDR 10+ / HLG e Dolby Digital Plus.

In occasione del volantino Mega Sconti, invece, per chi è a caccia di un TV low cost segnaliamo il televisore United sotto i 170 Euro.