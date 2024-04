MediaWorld sconta di 400 euro un notebook da gaming MSI con GPU RTX 4050

Non c'è unicamente la promozione MediaWorld su uno Smart TV di Sony a poter risultare interessante in questo periodo. Infatti, la popolare catena ha dato il via anche a uno sconto importante su un notebook da gaming MSI con GPU RTX 4050.

NOTEBOOK GAMING MSI in OTTIMA OFFERTA da MEDIAWORLD

Il modello MSI Thin GF63 12VE-017IT viene adesso proposto a un prezzo pari a 999 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Il costo consigliato per il computer portatile è di 1.399 euro: lo sconto è pari a 400 euro. C'è la consegna gratuita e la promozione rientra nel volantino Spring Party di MediaWorld, attivo fino al 14 aprile 2024.

Le caratteristiche tecniche comprendono un processore Intel Core i7-12650H, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD. Oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050, troviamo un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel). Per maggiori dettagli sulle specifiche, potete consultare il portale ufficiale di MediaWorld.

Potete trovare altre promozioni interessanti in campo notebook nella scheda Volantino. Tra queste, c'è un'offerta Amazon su un notebook ASUS TUF Gaming. Anche in quel caso la GPU è una NVIDIA GeForce RTX 4050, ma il processore è un AMD Ryzen 5 7535HS/H. Non mancano 16GB di RAM e 512GB di SSD.