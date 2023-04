MediaWorld sconta del 44% un TV Samsung QLED 4K da 50 pollici

Andando oltre allo sconto MediaWorld su un notebook da gaming Acer, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali in ambito Tech avviate dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato un'offerta importante su un televisore QLED 4K di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quel che riguarda la promozione, il modello Samsung QE50Q60BAUXZT viene ora proposto a un prezzo di 503,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 899,99 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 44%.

A calcoli fatti, insomma, lo sconto è di 396 euro. Potrebbe quindi potenzialmente trattarsi di un'occasione "ghiotta" per chi è alla ricerca di un televisore. In ogni caso, l'offerta rientra nel volantino MediaWorld Let's Go, che proseguirà fino all'11 aprile 2023. Avrete dunque diversi giorni, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter eventualmente usufruire dell'offerta. Tra l'altro, c'è anche la consegna gratuita online.

In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung QE50Q60BAUXZT include un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), così come non mancano tutte le funzionalità smart del caso, garantite dal sistema operativo Tizen. Per il resto, se cercate maggiori dettagli relativamente alle caratteristiche del televisore, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Samsung, dato che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio.