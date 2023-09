MediaWorld sconta di 480 euro un notebook MSI con GPU RTX 3050

Non c'è solamente lo sconto MediaWorld sul tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, tra le varie altre offerte lanciate dalla popolare catena, si fa notare un'iniziativa relativa a un notebook MSI con scheda video RTX 3050.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla ben nota catena, il modello MSI GF63 Thin 11UC-487IT viene ora proposto a un prezzo pari a 869 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che il prezzo consigliato usualmente è di 1.349,99 euro.

Questo significato che si fa riferimento a uno sconto di 480,99 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un notebook che non costi troppo ma che sia in grado di fornire buone soddisfazioni lato gaming. Non sembra insomma un caso il fatto che il prodotto venga indicato come "Top Seller" da MediaWorld.

Vale la pena, per il resto, notare che risulta possibile usufruire della consegna gratuita online. Inoltre, potrebbe interessarvi sapere che l'offerta rientra nell'iniziativa Back to School di MediaWorld, che proseguirà fino al 14 settembre 2023. Al momento in cui scriviamo, insomma, sono rimaste le ultime ore per poter approfondire lo sconto relativo a questo modello di notebook, che dispone anche di un processore Intel Core i7-11800H, 16GB di RAM e 512GB di SSD.