MediaWorld sconta di 499 euro il NOTEBOOK LENOVO PER CREATIVI con GPU RTX 4060

Dopo aver trattato il lancio degli Apple Spring Days da MediaWorld, torniamo a soffermarci sulle iniziative promozionali avviate in ambito tecnologico dalla nota catena. C'è infatti uno sconto interessante su un notebook per creativi con GPU RTX 4060.

OTTIMA OFFERTA MEDIAWORLD sul NOTEBOOK PER CREATIVI con RTX 4060

Il modello Lenovo NB Yoga Pro 9 16IRP8 viene ora venduto a un prezzo pari a 2.299,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Il prezzo consigliato sarebbe di 2.799 euro: lo sconto è pari a 499,01 euro.

Le specifiche tecniche del computer portatile includono, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, un processore Intel Core i7-13705H (Evo), 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello da 16 pollici ha risoluzione 3.200 x 2.000 pixel e strizza l'occhio, per l'appunto, a coloro che vogliono utilizzare il dispositivo in ambito creativo. Certo, il prezzo rimane non esattamente per tutti, ma lo sconto potrebbe fare gola a questo tipo di utente.

