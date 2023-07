MediaWorld sconta di oltre 500 euro un notebook MSI con RTX 4060

Non ci sono solamente i Summer Sale 2 di Xiaomi a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in termini di sconti. Infatti, anche MediaWorld sta lanciando quantomeno un'iniziativa a cui potreste voler dare un'occhiata: di mezzo c'è uno sconto non di poco conto su un notebook da gaming di MSI con GPU RTX 4060.

Più precisamente, il modello MSI Katana 17 B13VFK-033IT viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.499 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, di base il prezzo consigliato sarebbe di sarebbe di 1.999,99 euro. In parole povere, di mezzo c'è un possibile risparmio, a conti fatti, di 500,99 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un notebook in grado di dare anche un certo tipo di soddisfazioni lato gaming. D'altronde, come già accennato, di mezzo c'è anche una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060. Non manca poi la consegna gratuita online, così come vale la pena esplicitare che l'offerta rientra nell'iniziativa Gaming Experience di MediaWorld.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di MSI Katana 17 B13VFK-033IT, troviamo un pannello da 17,3 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), così come non mancano un processore Intel Core i7-13620H, 16GB di RAM e 1TB di SSD.