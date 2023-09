MediaWorld sconta di oltre 500 euro un TV LG QNED 2023 da 65 pollici

Al netto dell'offerta MediaWorld su Samsung Galaxy A33 5G, ci sono diverse altre iniziative promozionali che strizzano l'occhio agli appassionati del mondo Tech. A tal proposito, potreste voler dare un'occhiata a uno sconto relativo a un televisore QNED di LG da 65 pollici legato al 2023.

Più precisamente, il modello LG 65QNED826RE.API viene adesso venduto a un costo di 969,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato del televisore ammonterebbe a 1.499,99 euro. Ciò a cui si fa riferimento è insomma uno sconto, a calcoli fatti, di 530 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per più di qualcuno. Questo anche considerando che c'è la possibilità di usufruire della consegna gratuita online, nonché che si fa riferimento a un modello di recente approdo sul mercato. Si scende poi sotto alla "barriera psicologica" dei 1.000 euro.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di LG 65QNED826RE.API, quest'ultima comprende un pannello da 65 pollici con risoluzione 3.840 x 2.160 pixel. Non mancano inoltre tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo, ma potreste voler consultare direttamente il sito Web ufficiale di LG per maggiori dettagli in merito alle caratteristiche tecniche.