MediaWorld sconta sotto i 500 euro un TV Sony 4K da 43 pollici

Vi sbagliate se pensate che ci siano solamente sconti MediaWorld su smartphone in questo inizio marzo 2023. La popolare catena ha infatti messo in sconto un buon numero di altri dispositivi in questo periodo, tra cui rientra anche un'iniziativa promozionale relativa a un televisore Sony con risoluzione 4K, proposto ora a un prezzo interessante.

Più precisamente, il modello Sony KD43X72K viene ora venduto a un costo di 499,99 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che usualmente il prezzo del televisore ammonterebbe a 799,99 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 37,5%. In parole povere, lo sconto è di 300 euro.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi magari sta tenendo d'occhio già da tempo le promozioni relative a questa tipologia di prodotto. Questo anche considerando che c'è la consegna gratuita online. Inoltre, vale la pena notare che anche su Amazon il prezzo del televisore è sceso a 499,99 euro (anche se in questo caso c'è disponibilità limitata e si passa per rivenditori). Tra l'altro, come spesso accade in questi casi, un po' tutti si sono "adeguati" a questa soglia, visto che anche da Unieuro il costo del modello è ora di 499 euro.

Sembra insomma trattarsi di un momento interessante in generale per portarsi a casa il televisore. Tra l'altro, la scheda tecnica di Sony KD43X72K include un pannello con diagonale di 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano tutte le funzionalità smart del caso offerte da Android TV, così come risultano presenti gli standard DVB-T2 e DVB-S2. Per il resto, per approfondire ulteriormente il tutto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a quanto esplicitato sul sito Web ufficiale di Sony.