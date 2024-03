MediaWorld sconta di 699 euro un notebook da gaming ASUS con GPU RTX 4060

Andando oltre alle offerte MediaWorld su notebook MSI, vale la pena tornare a fare riferimento in questa sede a promozioni lanciate in tal senso dalla popolare catena. A tal proposito, si fa notare uno sconto non di poco conto su un notebook da gaming di ASUS con GPU RTX 4060.

Notebook da gaming ASUS in SUPER SCONTO da MediaWorld

Più precisamente, il modello ASUS ROG Strix G614JV-N4111W viene adesso venduto a un costo pari a 1.599,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale legato alla ben nota catena, generalmente il costo consigliato per il computer portatile ammonterebbe a 2.299 euro.

Si fa quindi riferimento a un possibile risparmio di 699,01 euro. Capite bene, insomma, che si tratta un'opportunità potenzialmente intrigante per chi è alla ricerca di un notebook da gaming che disponga della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060. Tra l'altro, MediaWorld consente di usufruire della consegna gratuita online su questo modello.

Dando un'occhiata alle restanti caratteristiche tecniche di ASUS ROG Strix G614JV-N4111W, troviamo un processore Intel Core i7-13650HX, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello è da 16 pollici e ha risoluzione 2.560 x 1.600 pixel. Il sistema operativo è immancabilmente Windows 11.