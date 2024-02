MediaWorld sconta di 699 euro un notebook da gaming ASUS con GPU RTX 4070

Non ci sono solamente le offerte MediaWorld su TV Hisense a poter attirare l'attenzione di chi è solito seguire il mondo Tech. Infatti, la popolare catena ha lanciato un ampio numero di iniziative promozionali, tra cui si fa notare uno sconto non di poco conto su un notebook da gaming ASUS con GPU RTX 4070.

Più precisamente, il modello ASUS ROG Strix G614JI-N4157W viene ora proposto a un costo pari a 1.999,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato per portarsi a casa il computer portatile da gaming sarebbe pari a 2.699 euro.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che di mezzo c'è un possibile risparmio di 699,01 euro, quindi si fa riferimento a uno sconto consistente. Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un notebook in grado di garantire anche certe soddisfazioni in ambito videoludico, vista la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070. MediaWorld propone tra l'altro la consegna gratuita online.

Guardando alle restanti caratteristiche tecniche di ASUS ROG Strix G614JI-N4157W, sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i9-13980HX, affiancato da 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello da 16 pollici ha invece risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, mentre il sistema operativo risulta immancabilmente essere Windows 11 Home.