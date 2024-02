MediaWorld sconta di 699 euro un notebook da gaming ASUS con RTX Serie 40

Andando oltre al volantino MediaWorld dedicato a Sanremo, vale la pena tornare ad approfondire in questa sede le offerte avviate in ambito Tech dalla popolare catena operante sul territorio nostrano. Infatti, quest'ultima ha lanciato anche uno sconto importante su un notebook da gaming ASUS con GPU RTX Serie 40.

Più precisamente, il modello ASUS ROG Strix G614JU-N3142W viene proposto a un costo di 1.249,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si apprende da quest'ultimo portale, usualmente il prezzo consigliato per il computer portatile ammonterebbe a 1.949 euro. Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 699,01 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente essere vista come un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un notebook che rientri nella fascia sotto ai 1.500 euro e che riesca a fornire certe soddisfazioni in ambito di gaming. D'altronde, la presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 può fare gola. Da notare, inoltre, che MediaWorld propone la consegna gratuita online.

Per il resto, guardando alle restanti caratteristiche tecniche di ASUS ROG Strix G614JU-N3142W, troviamo un processore Intel Core i7-13650HX, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello ha invece diagonale di 16 pollici e risoluzione 1.900 x 1.200 pixel, mentre il sistema operativo a bordo risulta immancabilmente essere Windows 11 Home.