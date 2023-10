MediaWorld sconta di 799 euro un notebook da gaming MSI con RTX 3060

Non ci sono solamente sconti MediaWorld su portatili Lenovo a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, tra le varie iniziative promozionali lanciate dalla ben nota catena, c'è anche uno sconto importante su un notebook da gaming MSI con GPU RTX 3060.

Più precisamente, il modello MSI Stealth 15M B12UE-016IT viene ora venduto a un prezzo pari a 1.099,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il costo consigliato del portatile sarebbe di 1.899 euro, quindi capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno.

Infatti, lo sconto di 799,01 euro attivo in questo contesto avvicina tra l'altro il prezzo alla soglia dei 1.000 euro. Non manca inoltre la consegna gratuita online, che potrebbe potenzialmente fare gola a chi è alla ricerca di un computer portatile in grado di fornire anche delle buone soddisfazioni in ambito gaming. Di mezzo c'è infatti la succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060.

Per il resto, la scheda tecnica di MSI Stealth 15M B12UE-016IT include un processore Intel Core i7-1260P, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello è invece da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.