Mediaworld sconta di 900 euro un notebook da gaming Acer con RTX 4080

Nel contesto dell'iniziativa NO IVA di MediaWorld, vale la pena tornare a fare riferimento in questa sede a quanto lanciato in ambito di offerte Tech dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha avviato sconti relativi a più tipologie di dispositivi tecnologici, tra cui un notebook da gaming Acer con GPU RTX 4080.

Più precisamente, il modello Acer Predator Helios 18 PH18 viene ora proposto a un costo di 3.599 euro mediante il sito Web di MediaWorld. Da quest'ultimo si apprende che usualmente il prezzo consigliato del computer portatile sarebbe di 4.499 euro, quindi non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 900 euro.

Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per coloro che sono alla ricerca di un notebook da gaming di elevato calibro. Certo, il prezzo rimane non per tutti, ma si fa comunque riferimento a una soluzione che integra la succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080, così come un comparto hardware non di poco conto. Vale la pena notare che l'offerta rientra nella succitata iniziativa legata all'IVA e alla carta MW Club, dunque rimarrà attiva fino al 29 ottobre 2023 (avrete insomma a disposizione relativamente poche ore, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire eventualmente dello sconto).

Per il resto, la scheda tecnica di Acer Predator Helios 18 PH18 comprende anche un processore di Intel Core i9-13900HX, 32GB di RAM e 2TB di memoria interna. Il display ha diagonale di 18 pollici e risoluzione 2560 x 1600 pixel, mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.