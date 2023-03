MediaWorld sconta a 999 euro un notebook da gaming Acer con RTX Serie 30

Al netto delle iniziative MediaWorld riguardanti sedie da gaming, vale la pena soffermarsi anche su altre promozioni lanciate dalla popolare catena. Infatti, è stato messo in sconto un notebook da gaming Acer con GPU RTX Serie 30.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello Acer Nitro 5 AN515-58-567C viene adesso venduto a un costo di 999,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. In quest'ultimo portale si legge che usualmente il prezzo del portatile sarebbe di 1.299,99 euro, quindi si fa riferimento a uno sconto del 23,07%.

Più precisamente, a calcoli fatti, il possibile risparmio è di 300 euro. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un notebook in grado di far girare senza troppi problemi un ampio numero di videogiochi. Questo chiaramente anche grazie alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria dedicata. Al netto di questo, non manca la consegna gratuita solo online, mentre vale la pena notare che l'offerta rientra nell'iniziativa XDays Solo Online di MediaWorld, che è stata prolungata fino al 30 marzo 2023 (dunque avrete relativamente poche ore per poter usufruire dello sconto in seguito alla pubblicazione di questa notizia).

A proposito della scheda tecnica di Acer Nitro 5 AN515-58-567C, quest'ultima include anche un processore Intel Core i5-12500H, nonché 8GB di RAM e 512GB di SSD. Non manca poi un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), mentre il sistema operativo è Windows 11 Home. Se siete alla ricerca di maggiori informazioni sulle specifiche del portatile, potreste in ogni caso voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Acer, dato che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio.