MediaWorld sconta a 999 euro un notebook da gaming con GPU RTX 4050

Non ci sono solamente le offerte del Red Weekend di MediaWorld a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech in questo periodo che precede Halloween 2023. Infatti, la ben nota catena ha lanciato anche uno sconto su un notebook da gaming con GPU RTX 4050 che potrebbe fare gola a più di qualcuno.

Più precisamente, il modello ACER Nitro 5 AN515-58-502K viene ora venduto a un costo pari a 999 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il prezzo del computer portatile ammonterebbe a 1.089,25 euro, dunque non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo un possibile risparmio dell'8%. Vale la pena notare che l'offerta rientra nell'iniziativa Gaming Experience di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 5 novembre 2023.

Non è però più di tanto lo sconto in sé ad attirare l'attenzione, bensì più che altro il fatto che si scende sotto la "barriera psicologica" dei 1.000 euro, cosa che potrebbe interessare chi è alla ricerca di un notebook in grado di fornire un certo tipo di performance in ambito gaming. Questo anche grazie alla presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050.

Per il resto, la scheda tecnica di ACER Nitro 5 AN515-58-502K comprende un processore Intel Core i5-12500H, 16GB di RAM e un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.