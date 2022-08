MediaWorld sconta a 999 euro un notebook con GPU RTX Serie 30

Non c'è solamente lo sconto su un TV NanoCell 8K di LG da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato promozioni anche su altre tipologie di prodotti tech. Tra le varie iniziative, troviamo uno sconto su un notebook che dispone di una GPU RTX Serie 30.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Acer Aspire 7 A715-42G-R2AH viene proposto a un costo pari a 999 euro sul portale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1.299 euro. Si comprende dunque subito che c'è un possibile risparmio del 23%, ovvero che lo sconto è di 300 euro.

Cosa comprende la scheda tecnica di Acer Aspire 7 A715-42G-R2AH? Un processore AMD Ryzen 7 5700U, nonché una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti con 4GB di memoria dedicata. Presente inoltre un SSD da 512GB, così come ci sono 16GB di RAM. Lo schermo è un LCD da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e il sistema operativo è Windows 11 Home.

Potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un portatile di questo tipo che non costi troppo, considerando anche il fatto che non siamo riusciti a scovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a più di qualcuno.