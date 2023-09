MediaWorld sconta gli AirPods di terza generazione con custodia Lightning

Non ci sono solamente gli XDays di MediaWorld a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in questa fine estate 2023. Infatti, la ben nota catena ha avviato anche uno sconto sugli AirPods di terza generazione con custodia Lightning.

A tal proposito, questi ultimi vengono adesso proposti a un prezzo pari a 169 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il costo consigliato sarebbe di 209 euro, dunque capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione, visto che c'è di mezzo uno sconto, a conti fatti, di 40 euro.

Bisogna poi considerare la possibilità di accedere alla consegna gratuita online, cosa che può fare gola a più di qualcuno. Non sembra infatti essere un caso che, collegandosi alla home page del sito Web di MediaWorld al momento in cui scriviamo, il prodotto venga inserito nella scheda "I più venduti".

Questo, tra l'altro, nonostante l'appena avviata rivoluzione USB-C in casa Apple, iniziata a partire dalla gamma di smartphone iPhone 15 ma legata anche al mondo audio per via delle versioni con USB-C di AirPods Pro 2 ed EarPods. Nel caso di quanto messo in offerta da MediaWorld, invece, si fa ancora riferimento a un prodotto con custodia Lightning.