Mediaworld sconta Amazon Echo Dot a 19,99 Euro fino al 7 Luglio

Mentre continua il Summer Black Friday di Unieuro, Mediaworld propone un’interessante offerta su uno smart speaker targato Amazon, in risposta al concorrente che fino al 7 Luglio consentirà agli utenti di acquistare un Google Home Mini a 19,99 Euro.

Mediaworld, nello specifico, ha annunciato che proprio fino al 7 Luglio sarà possibile portare a casa l’Amazon Echo Dot di terza generazione, nella colorazione antracite, grigio melange e grigio chiaro a 19,99 Euro, rispetto ai 59,99 Euro imposti da Amazon.

Si tratta dell’opzione base della gamma Echo della società di Seattle, ma il prodotto è comunque interessante e consente di prendere familiarità con gli smart speaker e soprattutto con l’assistente vocale Alexa, di cui vi abbiamo a lungo parlato ieri in una news in cui abbiamo raccontato il particolare episodio che ha visto protagonista un utente gallese.

Amazon Echo Dot, inoltre, può anche essere utilizzato come altoparlante supplementare da aggiungere ad esempio agli Echo Spot o Echo, e grazie alle sue dimensioni molto contenute potrebbe rappresentare una soluzione per ambienti piccoli come cucine e bagno.

