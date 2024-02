MediaWorld sconta ad appena 159 euro lo smartphone Motorola moto g73 5G

Non ci sono solamente sconti MediaWorld su PC da gaming a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in questo periodo. Infatti, la popolare catena ha dato il via a un ampio numero di iniziative promozionali Tech, tra cui rientra un'offerta potenzialmente interessante riguardante lo smartphone Motorola moto g73 5G.

Più precisamente, il dispositivo viene ora proposto a un costo di 159 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il prezzo consigliato per lo smartphone sarebbe di 299,90 euro. Questo significa che ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio di 140,90 euro.

Capite bene, dunque, considerando anche il fatto che si tratta di uno smartphone low cost già di base, che chi è alla ricerca di un dispositivo sotto ai 200 euro potrebbe potenzialmente vedere quest'offerta di MediaWorld come un'occasione ghiotta. Questo anche considerando che si fa riferimento a un modello approdato in Italia nel 2023 (e dunque tutto sommato non troppo datato).

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Motorola moto g73 5G, troviamo un processore MediaTek Dimensity 930, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Non manca poi uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate di 120Hz, ma per tutti i dettagli del caso potrebbe interessarvi fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Motorola.