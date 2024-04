MediaWorld sconta ad appena 99 EURO uno Smart TV: OUTLET SOLO ONLINE

Andando oltre all'offerta MediaWorld su un PC da gaming Acer, torniamo a trattare gli sconti avviati dalla catena. Sono tante, infatti, le iniziative promozionali lanciate in ambito di tecnologia e non manca uno sconto interessante su uno Smart TV low cost.

SMART TV LOW COST in OFFERTA a 99 EURO da MEDIAWORLD

Il modello NEW MAJESTIC ST24VD V2 viene adesso venduto a un prezzo di 99,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Il costo più basso degli ultimi 30 giorni era stato di 119,99 euro: lo sconto è di 20 euro. Per l'occasione, viene proposta anche la consegna gratuita. L'offerta rientra nell'iniziativa "Outlet Solo Online".

Mantenendosi nella fascia sotto ai 100 euro, insomma, è possibile portarsi a casa uno Smart TV con pannello da 24 pollici e risoluzione HD (1.366 x 768 pixel). Le funzioni smart sono garantite dalla presenza del sistema operativo VIDAA. Per ulteriori dettagli, potete fare riferimento direttamente all'annuncio di MediaWorld.

Se, invece, siete alla ricerca di promozioni su televisori di fascia più alta, approfondire la scheda Volantino potrebbe fare al caso vostro. Ad esempio, potreste reputare interessante l'offerta Amazon su uno Smart TV LG QNED. In questo caso il pannello è infatti da ben 86 pollici (dunque si tratta di un modello dalla diagonale ben più elevata rispetto a quello precedentemente descritto).