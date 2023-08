MediaWorld sconta l'aspirapolvere Dyson V15 Detect Absolute ed è già Top Seller

Non c'è solamente l'offerta MediaWorld su Samsung Galaxy A14 a poter attirare l'attenzione in questo periodo estivo. Infatti, la popolare catena ha avviato, ad esempio, anche uno sconto non di poco conto sull'aspirapolvere Dyson V15 Detect Absolute, che potrebbe risultare intrigante per più di qualcuno.

Più precisamente, il prodotto viene ora proposto a un prezzo pari a 599 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo si apprende che usualmente il costo dell'aspirapolvere ammonterebbe a 689,99 euro. Ciò a cui si fa riferimento è insomma un possibile risparmio del 13,18%, così come indicato dalla ben nota catena operante sul territorio nostrano.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 90,99 euro. Capite bene che potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo, cosa che viene confermata dal fatto che, al momento in cui scriviamo, la sezione "I più venduti" della home page del portale MediaWorld vede al primo posto proprio questa soluzione.

Vale in ogni caso la pena notare che l'offerta rientra nell'iniziativa "La Casa per Me" di MediaWorld, che proseguirà fino al 27 agosto 2023. Avrete insomma ancora diverse settimane, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter eventualmente usufruire del tutto.

