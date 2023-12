MediaWorld sconta l'aspirapolvere Dyson V15 Detect Fluffy: 170 euro in meno

Andando oltre allo sconto MediaWorld su Samsung Galaxy A14, vale la pena scendere nel dettaglio anche di altre iniziative promozionali lanciate dalla ben nota catena. Infatti, quest'ultima ha messo in sconto, ad esempio, anche l'aspirapolvere Dyson V15 Detect Fluffy.

Più precisamente, questo modello viene adesso venduto a un costo pari a 579 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il costo consigliato per il prodotto ammonterebbe a 749 euro. In parole povere, non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 170 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un prodotto per le pulizie di casa. Per intenderci, si fa riferimento a un modello che dispone del motore Dyson Hyperdymium, che può raggiungere fino a 125.000 giri generando 240 AW di potenza. L'autonomia stimata è invece di 60 minuti.

In ogni caso, vale la pena notare che l'offerta viene indicata come legata al più recente volantino MediaWorld, quindi potrebbe potenzialmente essere soggetta a scadenze rapide. Inoltre, vale la pena notare che è lo stesso sito Web della nota catena a mettere in evidenza, al momento in cui scriviamo, una scritta che ricorda che si tratta degli ultimi giorni per riuscire a ricevere i prodotti entro Natale. Insomma, potrebbe interessarvi tenere d'occhio quanto proposto da MediaWorld in questo periodo.