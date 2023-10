MediaWorld sconta l'aspirapolvere Dyson V8 di 100 euro: consegna gratuita

Non c'è solamente l'offerta MediaWorld su un portatile Windows 11 a poter attirare l'attenzione di coloro che sono soliti fare acquisti sul Web. Infatti, la popolare catena ha avviato anche molte altre iniziative promozionali, tra cui quella relativa all'aspirapolvere Dyson V8.

Più precisamente, il prodotto viene ora proposto a un costo di 299 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo si apprende che generalmente il prezzo consigliato dell'aspirapolvere ammonterebbe a 399 euro, dunque ciò che c'è di mezzo è uno sconto di 100 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione.

Questo per chi è alla ricerca di un aspirapolvere di questo tipo, incluso nell'iniziativa MediaWorld Dyson Days. Tra l'altro, di mezzo c'è anche la consegna gratuita online, cosa che può rendere ancora più appetibile l'offerta avviata dalla popolare catena. Inoltre, si scende sotto la "barriera psicologica" dei 300 euro.

Per il resto, se siete interessati ad approfondire ulteriormente il modello Dyson V8 coinvolto nella promozione avviata da MediaWorld, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata direttamente al sito Web ufficiale di Dyson. In quest'ultimo, infatti, si scende nel dettaglio di diversi aspetti legati all'aspirapolvere in questione: potreste volerci dare un'occhiata se siete alle prese con le pulizie di casa.