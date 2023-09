MediaWorld sconta l'aspirapolvere Dyson V8: c'è anche la consegna gratuita

Andando oltre agli sconti MediaWorld su TV Samsung, vale la pena soffermarsi su un'altra iniziativa promozionale lanciata in ambito Tech da parte della ben nota catena. Si fa riferimento a uno sconto relativo all'aspirapolvere Dyson V8.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, questa scopa elettrica senza filo viene ora venduta a un costo pari a 298 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo si apprende che generalmente il prezzo consigliato sarebbe di 399,99 euro, ovvero basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è di 101,99 euro.

Di mezzo, tra l'altro, c'è anche la consegna gratuita online, cosa che potrebbe fare piacere a chi non ha troppa intenzione di effettuare spese extra. Si scende inoltre sotto la "barriera psicologica" dei 300 euro, mentre vale la pena esplicitare che l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale "La Casa per Me" di MediaWorld, che proseguirà fino al 24 settembre 2023.

In ogni caso, se vi interessa approfondire maggiormente il prodotto, potreste magari voler dare un'occhiata anche direttamente al portale ufficiale di Dyson. In quest'ultimo infatti, risiede un maggior numero di indicazioni in merito a quanto può offrire l'aspirapolvere. Nel caso ve lo stiate chiedendo: sì, è progettato per porre un focus importante sulle case con animali domestici.