MediaWorld sconta l'aspirapolvere Dyson V8 Origin ed è già tra i più venduti

Dopo aver trattato la promozione MediaWorld su Samsung Galaxy Tab A8, è giunto il momento di soffermarsi anche su un'altra iniziativa promozionale legata alla popolare catena. Quest'ultima ha infatti avviato uno sconto relativo all'aspirapolvere Dyson V8 Origin, che sembra aver attirato l'attenzione di un buon numero di utenti.

Per intenderci, al momento in cui scriviamo il prodotto rientra nella scheda "I più venduti" della home page del portale MediaWorld, dunque sembra che l'offerta non stia passando inosservata. Per quel che riguarda i dettagli di quest'ultima, l'aspirapolvere viene adesso proposto a un prezzo pari a 299,99 euro mediante il sito Web ufficiale della catena. Usualmente il prezzo consigliato sarebbe di 329 euro.

Non si tratta insomma di chissà quale sconto, ma il fatto che il tutto coinvolga un prodotto Dyson e che si scenda sotto la "barriera psicologica" dei 300 euro potrebbe aver contribuito a far comparire il prodotto nella succitata area "I più venduti". Non bisogna però sottovalutare anche il fatto che c'è la possibilità di usufruire della consegna gratuita online, altro fattore che potrebbe non essere passato inosservato.

In ogni caso, se vi interessa approfondire il prodotto coinvolto, potreste voler magari dare un'occhiata anche direttamente al portale ufficiale di Dyson, considerando che in quest'ultimo vengono fornite maggiori indicazioni anche in merito alle parti di ricambio originali.

