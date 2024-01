MediaWorld sconta delle cuffie on ear wireless JBL economiche

Non c'è solamente l'Apple Weekend di MediaWorld a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia sulle promozioni Tech. Infatti, la ben nota catena ha lanciato un buon numero di ulteriori iniziative di questo tipo, tra cui rientra uno sconto su delle cuffie on ear wireless di JBL low cost.

Più precisamente, il modello JBL TUNE 510BT viene ora proposto a un costo pari a 35,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che usualmente il costo consigliato per il prodotto ammonterebbe a 49,99 euro. Insomma, a calcoli fatti si fa riferimento a uno sconto di 14 euro.

In ogni caso, si tratta di un prodotto tutto sommato già low cost di base, quindi capite bene che quest'offerta non fa altro che rendere il prezzo delle cuffie ancora più accessibile e potenzialmente interessante per più di qualcuno. Tra l'altro, vale la pena notare che il modello coinvolto rientra nella selezione "MediaWorld consiglia".

Per il resto, la nota catena indica che l'autonomia di queste cuffie on ear wireless può raggiungere 40 ore di riproduzione musicale. Si fa inoltre riferimento alla possibilità di ottenere ore di utilizzo a fronte di una ricarica di pochi minuti (grazie alla funzione di ricarica rapida). Al netto di questo, non mancano multipoint e comandi musicali su uno dei padiglioni.