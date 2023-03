Mediaworld sconta due laptop per il weekend: fino al 20% in meno

Mentre Trony lancia i Prezzi Leggeri, Mediaworld rilancia gli Sconti per il Weekend che come avvenuto anche in passato propongono un'ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti. Tra i protagonisti segnaliamo anche due laptop.

Il Lenovo Ideapad 5, nella versione con schermo da 14 pollici, processore Intel Pentium con scheda grafica integrata, 4GB di RAM ed SSD da 128 gigabyte viene proposto a 399 Euro, con un risparmio del 20% rispetto ai 499,99 Euro di listino. La catena di distribuzione propone la consegna a casa senza costi aggiuntivi tra il 14 ed il 17 Marzo 2023, oltre che il ritiro gratuito in negozio selezionando il punto vendita più vicino.

In sconto troviamo anche il portatile HP Envy 14, che come suggerisce il nome ha un pannello da 14 pollici, processore Intel Core i5 con scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte. il prezzo proposto è di 979 Euro, in calo del 10% rispetto ai 1099,99 Euro.

Le offerte solo per il weekend di Mediaworld saranno disponibili fino alle 23:59 di domani, domenica 12 Marzo 2023, esclusivamente online sul sito della catena di distribuzione. Per tutti i dettagli sull'eventuale possibilità di effettuare il pagamento a rate vi rimandiamo direttamente alle pagine dei singoli prodotti.