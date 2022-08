MediaWorld sconta Google Pixel 6 nel weekend, ma Amazon ha risposto

Non ci sono solamente le Occasioni di Fine Serie da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato anche parecchie altre iniziative promozionali. Tra quelle attive nel weekend, troviamo uno sconto sullo smartphone Google Pixel 6.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso proposto a un prezzo pari a 567 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo si apprende che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 649 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 12%, ovvero lo sconto è di 82 euro. In ogni caso, l'offerta è legata all'iniziativa promozionale "Solo per il Weekend", relativa al 6 agosto 2022.

Insomma, la promozione rimarrà disponibile per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, quindi potreste volerci dare un'occhiata "al volo". Tuttavia, in realtà risulta interessante approfondire anche il fatto che Amazon ha rilanciato. Infatti, al momento in cui scriviamo lo smartphone è al centro di uno sconto del 19% in questo contesto, ovvero è possibile portarselo a casa a 528 euro tramite rivenditori.

Certo, la disponibilità risulta particolarmente limitata sul popolare e-commerce, ma capite bene che si tratta di una possibilità potenzialmente intrigante per non poche persone. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul portale di Unieuro, mentre sul Google Store il prezzo è di 649 euro.