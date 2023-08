MediaWorld sconta in modo importante il tablet Samsung Galaxy Tab A8

Andando oltre all'iniziativa promozionale Back to School di MediaWorld, che potreste comunque voler approfondire, vale pena soffermarsi anche su un'altra promozione lanciata in ambito Tech da parte della popolare catena operante sul territorio nostrano. Infatti, quest'ultima ha avviato uno sconto importante sul tablet Samsung Galaxy Tab A8.

Più precisamente, il dispositivo viene ora proposto a un prezzo pari a 199,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si apprende dal portale ufficiale della ben nota catena, usualmente il prezzo consigliato sarebbe di 309,99 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno.

Di mezzo c'è infatti un possibile risparmio di 110 euro, così come risulta interessante notare che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 200 euro. C'è poi la possibilità di usufruire della consegna gratuita online, altro fattore che potrebbe potenzialmente risultare interessante per chi è alla ricerca di un tablet che non costi troppo.

In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab A8 comprende, nel modello Wi-Fi messo in offerta da MediaWorld, una memoria interna da 128GB. Per il resto, potrebbe interessarvi approfondire direttamente il portale ufficiale di Samsung, visto che in quest'ultimo vengono esplicitate maggiormente le caratteristiche tecniche del dispositivo.

