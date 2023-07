MediaWorld sconta iPhone 14 da 128GB a prezzo intrigante: già Top Seller

Dopo aver trattato lo sconto MediaWorld sull'iPad di nona generazione, torniamo a fare riferimento in questa sede alle iniziative promozionali avviate dalla popolare catena operante sul territorio nostrano. Infatti, vale la pena soffermarsi su un'offerta relativa all'iPhone 14.

Lo smartphone viene infatti adesso proposto a un prezzo pari a 799 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il costo consigliato relativamente al prodotto sarebbe di 1.029 euro. Capite bene, insomma che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno.

Questo anche considerando che di mezzo, al netto dello sconto di 230 euro, c'è la consegna gratuita solo online. Non sembra per il resto essere un caso il fatto che al momento in cui scriviamo la prima posizione della scheda "I più venduti" della home page del portale MediaWorld sia dedicata proprio a quest'offerta, che sembra aver attirato in modo importante l'attenzione degli utenti.

Per il resto, relativamente alla scheda tecnica di iPhone 14, vale la pena esplicitare che il modello proposto a questo prezzo da MediaWorld è quello che dispone di 128GB di memoria interna e risulta in colorazione Mezzanotte (potreste però magari voler dare un'occhiata anche alle altre colorazioni). Potrebbe in ogni caso interessarvi consultare il sito Web ufficiale di Apple, dato che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio delle caratteristiche.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

