Mediaworld sconta Lenovo IdeaPad da 15,6 pollici fino alle 17 di oggi 6 Luglio

Offerta a tempo lanciata da Mediaworld in giornata odierna, 7 Luglio 2023. La catena di distribuzione infatti consente di portare a casa a prezzo ridotto fino alle ore 17 un notebook a marchio Lenovo da 15,6 pollici.

Si tratta del Lenovo IdeaPad 15ITL6 da 15,6 pollici con processore Intel Core i5, Intel Iris Xe Graphics, 8GB di RAM ed SSD da 512GB, che può essere acquistato a 399 Euro.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 7 e l'11 Luglio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, e viene anche data la possibilità di effettuare il ritiro in negozio presso uno dei punti vendita sparsi sul territorio nazionale a partire dall'11 Luglio 2023.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione per un anno per guasto, danno e furto a 79,99 Euro o per un anno per guasto e 2 anni per danni e furto a 119,99 Euro. Basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto.

Mediaworld specifica che la promozione sarà disponibile fino ad esaurimento scorte o fino alle ore 17.