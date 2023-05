MediaWorld sconta un PC da gaming Acer con RTX 3070 del 31%

Andando oltre all'iniziativa Mega Sconti di MediaWorld, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate in ambito Tech dalla ben nota catena. Infatti, in questo contesto c'è uno sconto su un PC da gaming Acer con RTX 3070.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello Acer Predator Orion PO3-640 viene adesso venduto a un prezzo pari a 1.499 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, usualmente il costo del computer ammonterebbe a 2.199,99 euro. In parole povere, di mezzo c'è un possibile risparmio del 31,86%.

Si fa dunque riferimento a uno sconto di 700,99 euro, a conti fatti. Potrebbe insomma trattarsi potenzialmente di una buona occasione per chi è alla ricerca di un computer preassemblato di questo tipo. Va tuttavia fatto notare che l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Gaming Experience di MediaWorld, quindi non è chiaro per quanto tempo rimarrà ancora attiva.

Al netto di questo, la scheda tecnica di Acer Predator Orion PO3-640 include, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070, un processore Intel Core i7, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Per maggiori dettagli su quanto offerto in ambito di specifiche tecniche, potreste però voler fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Acer, visto che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio.