MediaWorld sconta per poche ore le cuffie da gaming ASUS ROG Delta S

Andando oltre all'iniziativa No IVA di MediaWorld, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche ad altre promozioni avviate in ambito Tech dalla popolare catena operante sul territorio nostrano. Infatti, quest'ultima ha lanciato uno sconto potenzialmente intrigante relativamente alle cuffie da gaming ASUS ROG Delta S.

Più precisamente, il succitato headset viene ora venduto a un costo pari a 149,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che generalmente il prezzo consigliato relativamente al prodotto ammonterebbe invece a 189,99 euro. Si fa insomma riferimento, a conti fatti, a uno sconto di 40 euro.

Potrebbe quindi trattarsi di un'occasione in grado di fare gola a un certo tipo di utente, ovvero a chi è alla ricerca di un headset da gaming, considerando anche il fatto che risulta possibile usufruire della consegna gratuita online. Va però esplicitato il fatto che si fa riferimento a un'offerta che rientra nell'iniziativa Solo per Oggi Solo Online di MediaWorld legata alla giornata del 3 agosto 2023.

In parole povere, avrete poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter effettivamente usufruire dell'offerta. In ogni caso, se siete interessati ad approfondire il prodotto coinvolto, potrebbe farvi piacere fare riferimento alla nostra recensione delle cuffie ASUS ROG Delta S (pubblicata a fine 2020).

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!