MediaWorld sconta a PREZZO INTERESSANTE il MAC MINI CON CHIP M2

Non c'è solamente l'offerta MediaWorld su uno Smart TV low cost a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in questo periodo. Infatti, la popolare catena ha dato il via a un ampio numero di altre iniziative promozionali e c'è anche uno sconto interessante sul Mac mini con chip M2.

OTTIMA OFFERTA sul MAC MINI M2 da MEDIAWORLD

Il Mac mini di Apple con chip M2 viene ora venduto a un costo pari a 579 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Il prezzo consigliato è di 729 euro: lo sconto è pari a 150 euro. L'offerta rientra nell'iniziativa Mac World, che rimarrà attiva fino al 14 aprile 2024.

La scheda tecnica del modello coinvolto comprende una CPU 8-core, una GPU 10-core, 8GB di memoria unificata e un'unità SSD da 256GB. Per maggiori dettagli sulle specifiche, potete fare riferimento all'annuncio sul portale di MediaWorld o direttamente al sito Web ufficiale di Apple.

Se siete alla ricerca di altre promozioni in ambito computer, approfondire la scheda Volantino potrebbe fare al caso vostro. Tra le varie segnalazioni effettuate in questo contesto, c'è l'offerta Amazon su notebook per creativi (che dispone di un processore AMD Ryzen 7 5800H e di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti). Inoltre, non manca una promozione MediaWorld su un PC da gaming Acer.