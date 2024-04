MediaWorld sconta a PREZZO INTERESSANTE uno Smart TV LG QNED 4K

Dopo aver trattato la promozione MediaWorld su uno Smart TV di Samsung, vale la pena soffermarsi su un altro sconto lanciato dalla popolare catena. C'è infatti un'offerta importante su uno Smart TV QNED 4K di LG.

OTTIMA OFFERTA MEDIAWORLD su SMART TV QNED 4K LG

Il modello LG 65QNED826RE.API viene ora venduto a un prezzo di 899,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Il prezzo consigliato risulta di 1.499 euro: lo sconto è pari a 599,01 euro. Può trattarsi di un'occasione interessante anche per il fatto che si rientra nella fascia sotto i 1.000 euro.

Le caratteristiche tecniche del televisore includono un pannello QNED da 65 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). La presenza delle funzionalità smart è garantita dal sistema operativo webOS, un classico delle soluzioni di questo brand. Per maggiori dettagli sulle specifiche, potete fare riferimento all'annuncio di MediaWorld o direttamente al sito Web ufficiale di LG.

