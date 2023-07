MediaWorld sconta a prezzo super l'iPad di nona generazione

Andando oltre a quanto proposto nell'ambito del Red Weekend di MediaWorld, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate in ambito Tech dalla catena coinvolta. Infatti, di mezzo c'è uno sconto importante sull'iPad di nona generazione.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene ora venduto a un prezzo pari a 299,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web legato alla popolare catena si apprende che generalmente il prezzo consigliato relativo all'iPad di nona generazione sarebbe di 439 euro.

In parole povere, non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere c'è di mezzo uno sconto di 139,01 euro. Tra l'altro, MediaWorld propone la consegna gratuita online, dunque l'offerta può rivelarsi intrigante sotto più punti di vista. Non sembra insomma essere un caso che, al momento in cui scriviamo, la prima posizione della scheda "I più venduti" della home page del portale MediaWorld sia occupata proprio da questo dispositivo. D'altronde, attualmente il prezzo proposto è inferiore anche a quello relativo ad Amazon.

Per il resto, se vi interessa approfondire il dispositivo coinvolto, potreste voler fare riferimento alla nostra recensione di iPad 9 (uscita nel 2021). Vale in ogni caso la pena ricordare che l'offerta di MediaWorld coinvolge la versione Wi-Fi da 64GB in colorazione Grigio siderale del dispositivo.

