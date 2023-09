MediaWorld sconta il robot aspirapolvere Dyson 360 Heurist

Non ci sono solamente offerte MediaWorld su notebook da gaming in questo periodo. Infatti, le iniziative promozionali lanciate dalla popolare catena in ambito Tech sono molteplici e coinvolgono le più disparate tipologie di prodotti. A farsi notare, tra l'altro, c'è anche uno sconto legato al robot aspirapolvere Dyson 360 Heurist.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo pari a 862,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il costo consigliato del prodotto ammonterebbe a 999,99 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un robot aspirapolvere di fascia alta.

Di mezzo c'è infatti, a conti fatti, uno sconto di 137 euro. In ogni caso, il robot aspirapolvere è chiaramente smart, visto che c'è l'integrazione con l'applicazione per dispositivi mobili MyDyson. Dagli aggiornamenti del software ai report sulle performance, passando per le statistiche relative a tempistiche di pulizia e via discorrendo: tutto è accessibile tramite pochi tap.

Per il resto, se vi interessa approfondire maggiormente il robot aspirapolvere coinvolto, potreste voler fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Dyson, visto che in quest'ultimo si scende ulteriormente nel dettaglio anche in merito alle questioni parti di ricambio e accessori.