MediaWorld sconta Samsung Galaxy A04s ad appena 129 euro: consegna gratis

Non sono disponibili solamente le offerte XDays da MediaWorld. Infatti, discostandosi da queste ultime, risulta possibile trovare molte altre iniziative promozionali che vanno ad abbracciare l'ambito Tech. Tra queste, si fa notare uno sconto relativo allo smartphone Samsung Galaxy A04s.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso proposto a un costo di 129,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, usualmente il prezzo a cui verrebbe venduto lo smartphone sarebbe pari a 179,99 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 27,77%.

Non serve d'altronde effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 50 euro. Ciò che può attirare maggiormente l'attenzione è però il prezzo low cost in sé dello smartphone, visto che quest'ultimo può potenzialmente rappresentare una scelta in grado di fare gola a chi è alla ricerca di un dispositivo che non costi troppo. Tra l'altro, non manca anche la consegna gratuita online.

In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung Galaxy A04s comprende un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90Hz, nonché una batteria da 5.000 mAh, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. La colorazione proposta a questo prezzo da MediaWorld è quella Black. Se siete interessati al dispositivo, però, potreste anche voler consultare direttamente il sito Web ufficiale di Samsung, considerando che in quest'ultimo vengono rese note in modo più ampio le caratteristiche tecniche dello smartphone.