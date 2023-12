MediaWorld sconta Samsung Galaxy A14 ad appena 129 euro per Natale

Non ci sono solamente sconti MediaWorld su smartwatch Samsung a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in questo periodo che precede Natale. Infatti, la popolare catena ha lanciato diverse altre iniziative promozionali che potrebbero fare al caso vostro. Tra queste, c'è anche uno sconto sullo smartphone Samsung Galaxy A14.

Più precisamente, quest'ultimo viene adesso venduto a un prezzo pari a 129 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Dal sito Web della ben nota catena si apprende che usualmente il costo consigliato dal produttore per il dispositivo sarebbe di 179,90 euro. In parole povere, non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo un possibile risparmio di 50,90 euro.

In ogni caso, si fa riferimento a uno smartphone Android già economico di base, che diventa ancora più low cost grazie a quest'offerta. Se non avete troppe esigenze in ambito di dispositivi mobili e fate solamente uso delle classiche applicazioni, potreste magari reputarla un'occasione interessante in vista di Natale (anche nel caso in cui abbiate intenzione di fare un regalo a qualcuno).

Se siete invece alla ricerca di dispositivi di altra fascia, potreste voler dare un'occhiata ai nostri Everyeye Awards relativi agli smartphone Android. In quel contesto abbiamo infatti indicato quelli che dal nostro punto di vista sono i modelli più validi usciti nel corso del 2023.