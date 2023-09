MediaWorld sconta Samsung Galaxy A33 5G: è tra i Top Seller

Non c'è solamente la Galaxy Week di MediaWorld a poter attirare l'attenzione di chi è alla ricerca di un nuovo smartphone. Infatti, la ben nota catena ha lanciato un ampio numero di iniziative promozionali, tra cui rientra uno sconto non di poco conto relativo allo smartphone Samsung Galaxy A33 5G.

Più precisamente, il dispositivo viene ora proposto a un prezzo pari a 230,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che usualmente il costo consigliato ammonterebbe a 389,99 euro. Questo significa che, a calcoli fatti, è possibile usufruire in questo modo di uno sconto di 159 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione intrigante per più di qualche utente. Questo anche considerando che risulta possibile usufruire della consegna gratuita online. Non sembra insomma essere un caso il fatto che, consultando la home page del portale MediaWorld, al momento in cui scriviamo il dispositivo venga inserito tra "I più venduti" (nonché indicato come "Top Seller" nella pagina di descrizione).

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di Samsung Galaxy A33 5G, quest'ultima include 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Tuttavia, potrebbe magari interessarvi approfondire direttamente quanto indicato sul portale ufficiale di Samsung per saperne di più.