MediaWorld sconta Samsung Galaxy Tab A8 sotto i 200 euro

Andando oltre allo sconto MediaWorld sul robot aspirapolvere Dyson 360 Heurist, vale la pena scendere nel dettaglio di altre iniziative promozionali avviate dalla ben nota catena. Infatti, quest'ultima ha messo al centro di uno sconto non di poco conto il tablet Samsung Galaxy Tab A8.

Quest'ultimo viene adesso proposto a un prezzo pari a 172,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo apprendiamo che il costo consigliato sarebbe di 279,99 euro, quindi capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione potenzialmente ghiotta per più di qualcuno. Lo sconto è infatti di 107 euro.

Non sembra insomma essere un caso che il prodotto venga indicato come "Top Seller" da MediaWorld. D'altronde, non manca la possibilità di usufruire della consegna gratuita online e si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 200 euro, dunque chi è alla ricerca di un tablet che non costi troppo potrebbe trovare pane per i suoi denti.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab A8, il modello Wi-Fi messo in offerta da MediaWorld dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Per maggiori dettagli sul dispositivo, però, potreste voler approfondire direttamente il portale ufficiale di Samsung, in cui vengono messe in evidenza le specifiche complete.