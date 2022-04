Mediaworld sconta una smart TV LED DVB-T2: costa meno di 150 Euro

Non c'è solo il nuovo volantino Mediaworld dedicato alla fotografia in giornata odierna. La catena di distribuzione, infatti, propone anche uno sconto molto interessante su una smart tv a LED con decoder per il digitale terrestre DVB-T2.

Si tratta dell'OK ODL24770H-TAB da 24 pollici, che è disponibile a 149,99 Euro, in calo rispetto ai 169,99 Euro di listino, con consegna a casa garantita entro mercoledì 27 Aprile 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio è immediato se si sceglie il punto vendita più vicino. Non è chiaramente disponibile il pagamento a rate.

La smart tv è dotata di un pannello LED da 24 pollici con risoluzione di 1366x768 pixel, e come dicevamo poco sopra è presente sia il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 HEVC che satellitare DVB-S2. Presenti anche le casse integrate, con potenza in uscita da 4W, mentre per quanto riguarda la classe di efficienza energetica è la F. Tramite la scheda prodotto è anche possibile effettuare l'acquisto della versione ricondizionata, al prezzo di 134,99 Euro.

La promozione in questione sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 20 Aprile 2022. Come sempre, vi invitiamo a completare l'acquisto rapidamente onde evitare problemi o la mancanza di unità.